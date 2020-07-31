Москва, , 11:39 — REGNUM В Госдуме разъяснили цели группы сенаторов США, которые разработали законопроект о ежегодном выделении Украине в качестве военной помощи 300 млн долларов, включая поставки летальных вооружений.

«По сути, американские сенаторы предлагают Вашингтону по сходной цене и на неопределенный срок арендовать у Киева территорию Украины для реализации антироссийских военных целей США», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, кроме финансовой помощи законопроект предусматривает также отчет администрации о дипломатической поддержке США Украины в течение следующих пяти лет, а также предоставление Пентагоном и госдепартаментом отчета о потенциале и потребностях Вооруженных сил Украины, плана поставок американской помощи в области безопасности Украине.