Тегеран, , 11:39 — REGNUM Санкции США в отношении Ирана являются преступлением против нации. Об этом 31 июля заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, выступление которого показывало телевидение страны.

«Безусловно, санкции США — это преступление, большое преступление против нации», — заявил он.

Также Хаменеи отметил, что этими санкциями в Вашингтоне хотят помешать Ирану достигать прогресса, и в первую очередь — в сфере науки, и указал, что в долгосрочной перспективе данные американские меры предназначены для развала иранской экономики.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил о введении Вашингтоном новых санкций в отношении Ирана, согласно которым ограничиваются поставки металлов и материалов, которые могут также использоваться в ядерной, ракетной и военной иранских программах.