Киев, , 11:33 — REGNUM Депутат Киевсовета Андрей Андреев сообщил о серьезном конфликте между городским советом и мэром столицы Украины Виталием Кличко.

Со своим комментарием Андреев выступил сегодня, 31 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат отметил, что фактически Киевский горсовет выразил недоверие мэру, отказавшись принимать предлагаемые им бюджетные правки.

«Отклоненные правки, в частности, касаются осуществления местного заимствования, изменений в бюджет и программы социально-экономического развития города. Это действительно важные вещи, но есть одно «но»: к каждой из правок у нас было много вопросов. А правки относительно бюджета и программы снова предусматривают выделение средств подрядчикам, по которым открыты уголовные производства и идут следственные действия», — заявил Андреев.

По его словам, Кличко пытался «переломить через колено» Киевсовет и уговорить нас хотя бы внести эти вопросы в повестку дня, но депутаты не пошли навстречу мэру.

Сам Кличко ситуацию пока не прокомментировал.

ИА REGNUM напоминает, что 25 октября на Украине должны состояться местные выборы, включающие в себя и выборы новой местной власти в столице страны.