Джакарта, , 11:31 — REGNUM Глава Палестины Махмуд Аббас в телефонной беседе с президентом Индонезии Джоко Видодо рассказал о последних событиях в своей стране, включая последствия пандемии, сообщает Antara.

В ходе переговоров Махмуд Аббас сообщил о ходе процесса примирения нескольких элементов в Палестине, особенно вооруженный конфликт между Движением за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) и Исламским движением сопротивления (ХАМАС).

Махмуд Аббас попросил индонезийскую поддержку в мирном процессе и выразил признательность президенту Джоко Видодо за приверженность Индонезии поддержке борьбы палестинского народа.

Джоко Видодо изложил базовую позицию Индонезии в отношении плана аннексии. Президент сообщил о приверженности Индонезии оказывать помощь палестинскому правительству и агентству ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР).

Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредили о вероятности возникновения высоких волн, достигающих девяти метров, у побережья провинции Ачех.

Подробнее в материале: В Индонезии предупредили о возникновении волн высотой девять метров