Тбилиси, , 11:28 — REGNUM Процесс в международном арбитражном суде по иску Консорциума развития Анаклии и одного из его главных инвесторов Боба Мейера, будет очень тяжелым для правительства Грузии, и грузинское государство, вероятно, этот процесс проиграет. Такое предположение в беседе с изданием «Резонанси» высказал грузинский эксперт Гия Хухашвили.

«Думаю, что это очень тяжелый процесс, можно сказать, что в новейшей истории Грузии такого процесса не было, и здесь уже не имеет значения, кто что и когда нарушил. Дело в том, что существуют достаточные доказательства того, что на Консорциум Анаклии, как на оператора, и на его менеджмент была осуществлена системная атака и, к сожалению, у них (истцов) есть достаточные документы, чтобы все это доказать», — заявил Хухашвили.

По его мнению, правительство создало все основания, чтобы отпугнуть инвесторов, действовало политически мотивировано и искусственно не позволило консорциуму выполнить обязательство, а затем расторгло с ним контракт, мотивировав решение невыполнением обязательств.

«Сплетается такая цепочка, что так называемое дело об отмывании денег сами же (прокуратура) законсервировали, потому что не знают, что с ним делать, то есть, к сожалению, все это будет очень тяжелыми аргументами в международном арбитраже, и думаю, что грузинское государство, с высокой вероятностью, этот спор проиграет», — заявил Гия Хухашвили.

Как известно, 30 июля представители Консорциума развития Анаклии и инвестор Боб Мейер заявили, что подали 2 иска в Международный арбитражный суд на правительство Грузии и требуют от него возмещения ущерба в размере свыше $1 млрд, понесенного из-за разрыва контракта с Консорциумом развития Анаклии.