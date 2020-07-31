Чебоксары, 31 июля 2020, 11:20 — REGNUM В городском собрании Новочебоксарска по требованию прокуратуры досрочно прекращены полномочия одного из депутатов, у которого выявлены неполные сведения в декларациях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.
В ведомстве ссылаются на представление депутатом «недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера за 2017 и 2018 годы».
Представление было направлено в адрес городского парламента, который принял решение о досрочном прекращении полномочий депутата.
Отметим, что внеочередное заседание собрания депутатов Новочебоксарска состоялось 30 июля.
Парламентарий является членом «Единой России».