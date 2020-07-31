Чебоксары, , 11:20 — REGNUM В городском собрании Новочебоксарска по требованию прокуратуры досрочно прекращены полномочия одного из депутатов, у которого выявлены неполные сведения в декларациях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

В ведомстве ссылаются на представление депутатом «недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера за 2017 и 2018 годы».

«Экс-депутат сокрыл наличие более 20 счетов, открытых в шести банках, на его имя и на имя его супруги, а также наличие доли в уставном капитале юридического лица», — говорится, в частности, в сообщении.

Представление было направлено в адрес городского парламента, который принял решение о досрочном прекращении полномочий депутата.

Отметим, что внеочередное заседание собрания депутатов Новочебоксарска состоялось 30 июля.

«Собрание досрочно прекратило полномочия депутата по Советскому избирательному округу № 5 Ханеданяна А.А. за несоблюдение им законодательства о противодействии коррупции», — отмечается в релизе, опубликованном на сайте горсобрания.

Парламентарий является членом «Единой России».