Москва, , 11:10 — REGNUM Ситуация с задержанием российских граждан в Белоруссии, которые транзитом ехали на Ближний Восток, явно используется белорусскими властями для внутриполитического процесса, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя задержание 33 граждан РФ.

«Настораживает абсурдность обвинений в подготовке теракта и попытка Украины добиться выдачи части российских граждан, которые якобы имели отношение к событиям на Донбассе.

Вот здесь МИД России стоит провести для Минска «красную черту». Этого пока мы не видим, хотя, может, неофициально такие сигналы посланы, но важна именно публичная позиция по этим вопросам», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля 2020 года в Белоруссии задержаны 33 гражданина России, которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике в период избирательной кампании.

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