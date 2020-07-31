Москва, 31 июля 2020, 11:10 — REGNUM Ситуация с задержанием российских граждан в Белоруссии, которые транзитом ехали на Ближний Восток, явно используется белорусскими властями для внутриполитического процесса, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя задержание 33 граждан РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля 2020 года в Белоруссии задержаны 33 гражданина России, которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике в период избирательной кампании.
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