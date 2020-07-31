Стокгольм, , 11:06 — REGNUM Еще до начала массового тестирования населения Швеции на антитела к COVID-19 правительство и Агентство общественного здравоохранения были в курсе об «ограниченных возможностях и существовании погрешностей тестов на антитела». Однако до сих пор не произошло чего-то такого, что заставило бы власти изменить свое мнение об инициативе проведения широкомасштабного тестирования. Об этом 30 июля со ссылкой на министра Швеции по социальным делам Лену Халленгрен сообщила газета Dagens Nyheter.

Министр согласилась ответить на вопросы журналистов в письменном виде. Ее ответы были присланы в редакцию для публикации. Халленгрен призналась в том, что и правительство, и Агентство общественного здравоохранения Швеции с самого начала знали о наличии погрешности в тестах, которые могут не обнаружить антител, несмотря на их наличие в организме человека.

«Конечно, мы были осведомлены о некоторых из этих проблем. Знания о болезни COVID-19 постоянно развиваются, одним из таких примеров является представление о Т-клетках, которых у нас еще в начале пандемии не было. Правительство поддерживает тесный диалог с Агентством общественного здравоохранения Швеции, которое постоянно анализирует появление новых данных», — отметила министр.

«Повлияло ли это на отношение правительства о выделении средств (прим.: на проведение тестирования)?», — спрашивают журналисты.

«В настоящее время нет таких аргументов, которые заставили бы правительство изменить свое мнение о ценности полномасштабного серологического тестирования на COVID-19 в Швеции, но мы, конечно, постоянно следим за развитием новых знаний о вирусе», — ответила Халленгрен.