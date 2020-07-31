Каир, , 11:02 — REGNUM Вопрос возобновления чартерного авиасообщения России и Египта напрямую не увязан с проводимыми в этой стране операциями против терроризма. Об этом заявил российский посол в Каире Георгий Борисенко.

Он напомнил, что рейсы в Египет Россия приостановила после теракта, уничтожившего самолёт «Когалымавиа» 31 октября 2015 года. Это была месть за начало операции России в Сирии. На полуострове Синай продолжается контртеррористическая операция, что означает и сохранение угроз.

«Однако напрямую возобновление чартерных рейсов с борьбой Египта с терроризмом и антитеррористической операцией на Синае мы не увязываем совершенно», — сказал Борисенко ТАСС, отметив, что контекст с обеспечением безопасности всё же учитывается.

К настоящему моменту достигнут прогресс во взаимодействии силовых структур России и Египта, направленном на обеспечение безопасности полётов. Вероятно, в скором времени чартерные рейсы могут возобновить.

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