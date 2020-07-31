Санкт-Петербург, , 11:08 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал «поспешностью отдельных депутатов» закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах в жилых домах, который сам же и подписал.

Напомним, с 1 января 2021 года в Петербурге будет запрещено продавать алкоголь в общепите площадью меньше 50 кв. метров, если он расположен в жилых домах. Под запрет попадут множество баров в центре города, в защиту которых выступила общественность.

Беглов заявил, что, подписывая закон, руководствовался интересами жителей, которые живут в новостройках.

«Но в целом принятие этого закона — это, наверное, поспешность отдельных депутатов. Наверное, нужно было провести консультации, встретиться с соответствующим сообществом, поговорить с ними, посмотреть — да просто изучить вопрос», — сказал Беглов в эфире телеканала «78».

Заметим, основным инициатором закона стал единоросс Денис Четырбок. Бизнес-омбудсмен Александр Абросимов уже обвинил его в том, что заранее не было проведено финансово-экономическое обоснование проекта, а общественные слушания касались запрета баров в 20 кв. метров, а не 50, что было добавлено в документ только на этапе второго чтения.

Беглов считает, что теперь закон нужно успеть скорректировать до его вступления в силу, чтобы спасти авторские заведения, не нарушающие никаких законов.

«Когда мы говорим о барах, мы всегда думаем о том, чтобы там что-то выпить. Но это не только алкоголь: во-первых, это безалкогольные напитки в ассортименте — это чай, это кофе. Это общение, прежде всего. Поэтому так просто взять и решить этот вопрос… наверное, здесь поторопились. Уверен, что совместно с этим сообществом мы внесем соответствующие изменения, чтобы были довольны и жители, и представители этого бизнеса», — считает Беглов.

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