Баку, , 10:58 — REGNUM За прошедшие сутки военные Армении 49 раз нарушили режим перемирия на азербайджано-армянской границе. Об этом 31 июля сообщает минобороны Азербайджана

«Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 49 раз», — говорится в сообщении.

Также указывается, что позиции ВС Азербайджана в селах Коханеби, Асрик Джырдахан, Агбулаг и Мунджуглу Товузского района были обстреляны из сел Чинари и Айгедзор Бердского района Армении.

Кроме этого, уточняется, что позиции азербайджанской армии также обстреливались из сел «Гейарх Тертерского района, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны Армении заявили, что азербайджанская сторона в ночь с 30 на 31 июля четырнадцать раз нарушила режим перемирия на армяно-азербайджанской границе.