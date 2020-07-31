Вашингтон, , 10:54 — REGNUM Следующие четыре года будут сопряжены в США с большими трудностями, в том числе могут сложиться условия для прихода к власти авторитарных сил, заявил Род Дреер в статье, вышедшей 30 июля в консервативном издании The American Conservative.

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«Я убежден, что независимо от того, кого изберут в ноябре, следующие четыре года будут очень тяжелыми для Соединенных Штатов», — подчеркнул Дреер, который указывает на то, что ни один из нынешних претендентов на президентское кресло не может считаться достойным.

Дреер указывает, что победа Байдена может быть сопряжена с приходом в Белый дом идеологии крайне левых, которые, как показывают последние события, склонны добиваться своих целей агрессивными методами. В этом ключе автор призывает обратить внимание на Испанию после свершившейся в стране революции.

«Зарождающаяся испанская республика разрушила себя в ходе хоровода взаимного мщения, когда левые и правые попеременно мстили друг другу, когда каждая сторона получала политическое превосходство в парламенте», — отметил Дреер.

Он указывает на то, что в случае с США можно лишь приготовиться к этому: у Трампа была уникальная возможность изменить страну, которую он упустил, не сумев правильным образом управлять страной.

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Напомним, в результате поражения республиканцев в гражданской войне в Испании пришел диктаторский режим Франсиско Франко. Первоначально он носил профашистский характер: в стране обосновывалось превосходство белый расы, было принято фашистское приветствие. Точное число людей, ставших жертвами репрессий в этот период, на данный момент не установлено.

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Отметим также, что представители так называемых американских левых склонны действовать достаточно жесткими методами для достижения своих целей. В качестве примера можно обратиться к сносу памятников в США и других странах Запада, когда объектами нападок радетелей за права этнических меньшинств становятся в том числе памятники борцам с рабством.