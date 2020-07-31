Тбилиси, , 10:47 — REGNUM Партия «Европейская Грузия» (ЕГ) готовится выставить своих кандидатов на выборах на всех мажоритарных округах, чтобы правящая партия «Грузинская мечта» не получила большинства мест в парламенте. Об этом 31 июля на телеканале «Палитраньюс» рассказал лидер ЕГ Давид Бакрадзе.

По его мнению, в голосовании по партийным спискам правящая партия проиграет, но может это компенсировать, добрав места в парламенте за счет победы своих кандидатов на мажоритарных округах. Бакрадзе считает, что это может стать «спасательным кругом» для «Грузинской мечты».

«Этот спасательный круг может пустить насмарку старания в пропорциональной части. Мы должны победить везде, где это возможно», — сказал лидер «Европейской Грузии».

Он добавил, что переговоры о единых кандидатах на мажоритарных округах от оппозиции могут продолжиться. Если партии смогут договориться об этом, то «Европейская Грузия» присоединится к соглашению.

Напомним, ранее большинство оппозиционных партий планировали выдвигать единых кандидатов на мажоритарных округах, чтобы иметь больше преимуществ в победе над правящей партией. Ближе к выборам, которые должны пройти 31 октября, во многих партиях стали заявлять, что будут выдвигать членов своей партии на всех округах.

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