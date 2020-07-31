Киев, , 10:40 — REGNUM Россия в вопросе Донбасса играет «в долгую», ставит стратегические цели и настойчиво пытается их добиться, а у властей Украины в основном «реактивная позиция» и импульсивные тактические шаги, заявил 31 июля украинский политический эксперт Артем Филипенко.

Таким образом эксперт прокомментировал предложение заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака якобы отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников и соответствующий ответ Киева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Филипенко заявил, что план России состоит в следующем — оставить один Минск как площадку переговоров, и постепенно свести его к формату, когда Украина и Донбасс будут выступать как стороны переговоров, а Россия и ОБСЕ — как посредники.

«В итоге мы (Украина) получим новое Приднестровье, только с открытой русско-украинской границей, они — снятие части санкций», — заявил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 30 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил существование «письма Козака», заявив, что это «тонкая дипломатическая игра, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу». По его словам, понятно, что говорить о прекращении переговоров нет никакого смысла и работа продолжается.

В свою очередь, источник, близкий к переговорам с российской стороны подтвердил, что письмо действительно было направлено другим сторонам в переговорах, однако в нём говорилось не об отказе от переговоров, а о неэффективности процесса в формате работы политических советников.