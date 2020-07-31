Вашингтон, , 10:36 — REGNUM В качестве меры поддержки граждан США на фоне кризиса, разразившегося из-за пандемии коронавирусной инфекции, президент США Дональд Трамп предложил продлить мораторий на выселение американских граждан из съёмного жилья за неуплату аренды. Об этом американский лидер заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме. Стенограмма выступления опубликована на сайте администрации главы государства.

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«Мы просим демократов сотрудничать с нами, чтобы найти решение, которое временно остановит выселения, — заявил Трамп. — Мы не хотим, чтобы люди, потерявшие работу из-за вируса, были выселены из своих домов или квартир. Мы не хотим, чтобы это случилось».

Также глава Белого дома, обращаясь к Конгрессу США, попросил принять дополнительные законы, чтобы поддержать нуждающихся американцев, в частности временно продлить выплату расширенных пособий по безработице.

Как сообщало ИА REGNUM, мораторий на выселение должников из арендованного жилья, принятый в рамках закона о коронавирусной помощи, чрезвычайной помощи и экономической безопасности, президент США Дональд Трамп ввёл в марте 2020 года. Срок его действия истёк 25 июля.