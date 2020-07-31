Джакарта, , 10:30 — REGNUM Страны-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) могут стать одним из центров глобальной торговой цепи в 2030 году, сообщает Antara.

«Через 10 лет АСЕАН станет центром мировой цепочки поставок», — заявил глава агентства по исследованиям при министерстве иностранных дел Индонезии Сисво Прамоно.

В Индонезии отметили тенденцию перемещения ряда предприятий из США, Южной Кореи, Японии из Китая в страны АСЕАН.

Сисво Прамоно пояснил, что нейтралитет, являющийся основным принципом АСЕАН, может стать одной из причин, по которой деловые круги должны перенести свой бизнес в Юго-Восточную Азию.

Напомним, в политическую, экономическую и культурную региональную организацию АСЕАН входят десять стран, а именно Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.