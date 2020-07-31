Киев, , 10:24 — REGNUM Назначение Леонида Кравчука новым главой украинской делегации в контактной группе по Донбассу является «кремлевским сценарием», заявил в своем комментарии 31 июля украинский политолог Виталий Бала.

«Все говорят о его опыте… Напомню, что именно при президентстве Кравчука Украина смирилась с распределением активов СССР в пользу России. Именно Кравчук принял решение отказаться от ядерного оружия на унизительных для Украины условиях. И именно при Кравчуке в Крыму осталась военная база Черноморского флота России. Такой опыт нам точно не нужен», — заявил Бала.

Политолог добавил, что если назначение первого президента состоялось для принятия решений, которые вредят национальным интересам страны, тогда его можно понять и объяснить.

«Так или иначе, но действующая власть действует по кремлевский сценарию. Вопрос только в том, делает она это сознательно или бессознательно», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что сам Кравчук после назначения заявил, что миссия у него одна — «закончить войну и чтобы в Украине царил мир, чтобы мы жили спокойно: без крови, без ужасов, без потерь, без разрушений».

Экс-президент пообещал «делать для этого все, что сможет» и добавил, что в рамках переговоров Киев будет идти на определенные компромиссы.