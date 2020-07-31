Москва, , 10:21 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги работы нижней палаты парламента за июль и отметил работу ряда комитетов и некоторых депутатов.

Последний месяц сессии был особенно напряженным, заявил Володин. Он особо отметил отчет правительства в Госдуме, который состоялся в день закрытия сессии.

«Это был серьезный разговор о совместной работе депутатов с правительством по реализации предложенных президентом мер по поддержке граждан и экономики. Кроме того, это был первый отчет правительства после принятия норм Конституции о новых полномочиях депутатов, которые повышают уровень ответственности и Государственной думы, и правительства», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

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Среди наиболее важных законов, принятых в июле, Володин отметил закон о территориальной целостности России, первый закон, который был подготовлен после того, как вступили в силу изменения в Конституцию РФ.

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Володин также отметил работу комитета Госдумы по бюджету и налогам, в частности, за работу над изменениями в Бюджетный кодекс.

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По мнению спикера Госдумы, самыми активными депутатами в июле были Василий Пискарев («Единая Россия»), Алексей Куринный (КПРФ), Сергей Катасонов (ЛДПР) и Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

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