Киев, , 10:14 — REGNUM Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова объяснила появление в своей команде экс-генпрокурора Святослава Пискуна, который занимал данный пост еще при президентах Кучме и Ющенко.

Свое заявление Венедиктова опубликовала 31 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Самое ценное, что есть у человека, — это опыт. Негативный и позитивный, подъемы и падения и снова подъемы. И когда человек десятилетиями в профессии, остается социально активным и за ним идут коллективы — он эффективен», — заявила она.

Также генпрокурор саркастически выразила благодарность всем «реформаторам» и «активистам» «за советы и видение моих заместителей и советников с новыми лицами».

ИА REGNUM напоминает, что 30 июля Венедиктова официально назначила Пискуна своим советником. В этот же день переговорную группу от Украины по урегулированию конфликта в Донбассе возглавил 86-летний Леонид Кравчук.