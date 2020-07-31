Ярославль, , 10:11 — REGNUM В Ярославской области уволилась директор департамента туризма Юлия Рыбакова. Об этом Рыбакова рассказала порталу ЯрНьюс.

Юлия Рыбакова Yarregion.ru

Причиной увольнения стал переход на другую работу. Рыбакова рассказала, что продолжит работать в федеральном агентстве по туризму.

В Ярославль чиновница приехала в 2017 году. В регионе она запомнилась активной пиар-деятельностью. При Рыбаковой был разработан новый бренд региона «Ярославия — Среднерусская Гардарика», на это региональный бюджет потратил 1,38 млн рублей. Бренд вызвал противоречивую реакцию, многие посчитали его чуждым Ярославской области.

Во время работы Юлии Рыбаковой ведомство регулярно сообщало о значительном росте туристического потока в регион. Правда, эти данные вызывали сомнения у ряда специалистов.

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