Ярославль, 31 июля 2020, 10:11 — REGNUM В Ярославской области уволилась директор департамента туризма Юлия Рыбакова. Об этом Рыбакова рассказала порталу ЯрНьюс.

Юлия Рыбакова
Юлия Рыбакова
Yarregion.ru

Причиной увольнения стал переход на другую работу. Рыбакова рассказала, что продолжит работать в федеральном агентстве по туризму.

В Ярославль чиновница приехала в 2017 году. В регионе она запомнилась активной пиар-деятельностью. При Рыбаковой был разработан новый бренд региона «Ярославия — Среднерусская Гардарика», на это региональный бюджет потратил 1,38 млн рублей. Бренд вызвал противоречивую реакцию, многие посчитали его чуждым Ярославской области.

Во время работы Юлии Рыбаковой ведомство регулярно сообщало о значительном росте туристического потока в регион. Правда, эти данные вызывали сомнения у ряда специалистов.

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