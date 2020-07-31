Цхинвал, , 10:21 — REGNUM Представители Южной Осетии и Грузии 30 июля во время встречи в поселке Эргнети в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) обсудили наиболее актуальные проблемы, возникающие на границе, но решений по ним найдено не было. Об этом рассказал агентству «Рес» глава югоосетинской делегации Егор Кочиев.

«Вопиющим фактов стал один из последних случаев со стрельбой. Именно поэтому мы настаивали на проведении встречи», — рассказал Кочиев.

Он сообщил, что представители Южной Осетии на встрече подняли вопрос о постоянном нарушении государственной границы грузинскими дронами и пилотируемыми летательными аппаратами. Учитывая, что это происходит в районе поселка Уиста, где ситуация накалилась после размещения там грузинской стороной блокпоста, нарушение границы может привести к нежелательным инцидентам.

Кочиев добавил, что положительных решений по вопросу демонтажа блокпоста возле Уисты в этот раз достигнуто не было, но на 24 сентября запланирована новая встреча.

Напомним, 30 июля в поселке Эргнети проходила 96-я встреча в рамках МПРИ. Диалог в данном формате прервался в августе 2019 года из-за споров о блокпосте возле Уисты.

Читайте ранее в этом сюжете: В СГБ Грузии заявили, что потребуют от Южной Осетии освободить трех человек