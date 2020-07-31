Джакарта, , 10:02 — REGNUM Некоммерческая благотворительная организация Qatar Charity в сотрудничестве с министерством по делам религии Индонезии помогает обездоленным общинам в Индонезии, особенно людям, пострадавшим от пандемии, путем распространения жертвенного мяса в провинции Ачех, сообщает Sindonews.

Благотворительная организация Катара распространила не менее 2000 пакетов.

Известно, что во время мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам) благотворительная организация раздавала 2160 пакетов с мясом населению провинции Ачех.

Напоминаем, что мусульманский праздник Ид аль-Адха или праздник жертвоприношения, известный как Курбан-байрам, выпадает на 31 июля 2020 года.

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