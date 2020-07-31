31 июля 2020 | Время чтения 9 мин

Ирина Инашвили, , 11:06 — REGNUM Парламентские выборы 2020 года в Грузии обещают населению страны максимальную пестроту состава избирательных субъектов и достаточно пестрый по составу законодательный орган следующего созыва. В результате внесенных в Конституцию и избирательное законодательство страны поправок однократного пользования был установлен 1%-ный избирательный барьер, который вселил надежду на попадание в парламент очень многим доселе безуспешным и малоизвестным политическим партиям.

Грузия. Шахматы Иван Шилов © ИА REGNUM

ЦИК Грузии уже начал процесс регистрации желающих баллотироваться в парламент политических субъектов, и на данный момент таковых оказалось 68. По состоянию на 31 июля, восьми из них было отказано в регистрации. Это такие партии, как «Союз консолидации граждан Грузии», «Национал-христианская партия Грузии» или политическое объединение «Новые», которые практически никакой активностью на политической арене страны не отличались и почти неизвестны грузинским избирателям. Разве что узкому кругу приближенных лиц.

Из остальных 60 подавших заявки на участие в выборах партий ЦИК уже зарегистрировал 32 избирательных субъекта, остальные находятся в процессе регистрации. Среди уже зарегистрированных есть партии, которые участвовали почти во всех выборах в Грузии, но никогда никакого успеха не добивались, так как об этих партиях и их лидерах народ слышал только в предвыборный период, а потом они замолкали до следующих выборов. Например, партия Михаила Салуашвили, которая на этот раз называется «Народный глас союза восстановления справедливости: Господь — наша правда». Он неоднократно баллотировался и в президенты Грузии, правда, безуспешно.

Грузинский парламент Parliament.ge

Грузинская оппозиция, которая первоначально сгруппировалась вокруг некогда единого, а ныне распавшегося на составляющие «Национального движения», перед выборами распалась на отдельные политические субъекты, которые решили бороться за депутатские мандаты самостоятельно.

Грузинские так называемые «независимые» эксперты, на самом деле — ярые сторонники нынешней оппозиции, советовали входящим в оппозиционное объединение субъектам единым фронтом выйти на парламентские выборы, дабы одержать победу над партией олигарха Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта». Но у каждой из входящих в оппозиционное объединение «Сила в единстве» партий оказались свои амбиции, а у лидеров этих партий — свои планы относительно распределения должностей в будущем правительстве. И в итоге оппозиционному объединению, тон в котором задавали «Национальное движение» и самое крупное по составу лидеров его ответвление — «Европейская Грузия», удалось договориться о выдвижении единых кандидатов лишь по шести избирательным округам в Тбилиси. И два из них «освоили» кандидаты от «Национального движения», один — от «Европейской Грузии», еще один— поддержанный той же «Европейской Грузией», формально состоящий в рядах «Свободных демократов» Шалва Шавгулидзе, а один округ — Надзаладевский — объединенная оппозиция отвела лидеру Лейбористской партии Шалве Нателашвили в благодарность за поддержку единого оппозиционного движения и предоставление своего офиса под штаб-квартиру объединения «Сила в единстве». А далее между оппозиционными партиями начались недоразумения и разногласия. Особенно четко на пути отдельного участия в выборах стояла и продолжает стоять партия «Национальное движение», неизменным лидером которой остается экс-президент Михаил Саакашвили. Хотя основной костяк лидеров этой партии после неудачных для оппозиции парламентских выборов 2016 года покинул ее ряды и основал свою партию — «Европейская Грузия», а другие бывшие лидеры отошли от нее гораздо раньше, в первые годы правления «Грузинской мечты» (те же «Гирчи» или Георгий Вашадзе с его «Новой Грузией»), и у «Национального движения» в нынешнем, доживающем свой век парламенте осталась всего одна фракция из семи депутатов, соратники Саакашвили продолжают считать себя самой рейтинговой и самой популярной партией, а потому претендуют на большинство мажоритарных мандатов и на ключевые посты в будущем, пусть даже коалиционном правительстве.

Михаил Саакашвили (сс) European People's Party

На начальном этапе подобных разногласий и взаимных претензий «Европейская Грузия» продолжала настаивать на достижении оппозиционной договоренности и выдвижении единых кандидатов в мажоритарные депутаты по остальным 22 мажоритарным округам в регионах, но затем личные амбиции лидеров этой партии, видимо, взяли верх над оппозиционной солидарностью, и один за другим члены «Европейской Грузии» предупредили бывших соратников из «Национального движения», что и они выставят своих кандидатов по всем мажоритарным округам. Обещанное единство в борьбе с «Грузинской мечтой» на данном этапе не состоялось, но в «Европейской Грузии» продолжают призывать остальные оппозиционные партии выступить единым фронтом в регионах, дабы в первом же туре одержать победу над кандидатами от партии олигарха Иванишвили.

Бидзина Иванишвили. Партия «Грузинская мечта» 41.ge

Тем временем отколовшийся от объединенной оппозиции Георгий Вашадзе с его партией «Новая Грузия» создал коалицию с партией дочери грузинского поэта Джансуга Чарквиани, Тамары (Тако) Чарквиани «Закон и справедливость», которая в последнее время особенно активно поддерживала «Национальное движение» и другие объединившиеся вокруг него партии, и объявил о выступлении на выборах единым фронтом на созданной самим же Вашадзе платформе «Стратегия Агмашенебели». Грузинские политики любят базироваться на героическом и славном прошлом грузинских царей, и Георгий Вашадзе в данном случае не исключение. Он уверен, что сумеет повести страну по пути царя Давида Агмашенебели (Строителя), добившегося в период своего правления объединения и возрождения Грузии. А партии, сплотившиеся на платформе «Стратегия Агмашенебели», уже успели назвать и своего кандидата в премьер-министры Грузии. Конечно же, Георгия Вашадзе. Открытие избирательной кампании и представление кандидата в премьеры «Стратегия Агмашенебели» провела 30 июля.

Вашадзе отличался особенной активностью в период пандемии коронавируса, привлекая внимание будущих избирателей как критикой действий властей, так и своими акциями по тестированию на коронавирус и призывами к массовому тестированию населения. Политик заявлял, что правительство Грузии умышленно и напрасно держит людей дома, взаперти, не открывает границы и не пускает в страну туристов, тогда как можно было бы закупить достаточное количество так называемых «быстрых тестов» и проверять всех подряд на наличие или отсутствие заражения вирусом. Он даже закупил и завез некоторое количество таких тестов и в прямом эфире оппозиционных телекомпаний устроил самотестирование на коронавирус.

Благодаря этим и другим акциям, рекламированию всевозможных собственных планов по оказанию помощи населению в период пандемии Вашадзе некоторый рейтинг среди избирателей все же набрал. В личных беседах сегодня многие мои знакомые предполагают, что если ничего не изменится, то на выборах могут отдать голоса за партию Георгия Вашадзе. Надеются, что он выведет их из нужды, в которую большую часть населения погрузило правление «Грузинской мечты».

Свои очки в глазах избирателей пытается заработать и нынешняя партия власти. Акцент делает на правильных и эффективных мерах правительства, которое сумело уберечь Грузию от масштабного распространения вируса, охватившего все соседние страны и почти весь мир. Правящая партия первой из всех избирательных субъектов устроила помпезную презентацию всех 30 кандидатов в мажоритарные депутаты, но заслужила критику со стороны оппозиции. Оппоненты «Грузинской мечты», и не только они, не увидели среди 30 кандидатов ни одного нового лица: бывшие чиновники, действующие силовики, нынешние депутаты парламента. И среди 30 кандидатов — лишь одна женщина. На упреки в нарушении «гендерного баланса» в «Грузинской мечте» ответили, что достаточное количество женщин будет внесено в пропорциональный список партии, состав которого пока держится в тайне. На все вопросы о том, будет ли он первым номером партийного списка, нынешний премьер Георгий Гахария полушутливо-полусаркастично отвечает: я буду последним номером списка, это не важно, сейчас у нас другие неотложные дела. При этом имеет в виду пандемию и планы по выводу страны из кризиса.

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария Gov.ge

А первый номер своего партийного списка пока назвала также лишь одна партия — «Европейская Грузия», и им стал Давид Бакрадзе. Что касается остального списка, его состав, как утверждают в партии, будет «мобильным» и будет определен «самими избирателями».

Основная масса избирателей в Грузии сегодня находится на грани отчаяния. Это те, кто относился к категории так называемых самозанятых и пытался содержать себя и своих работников за счет сферы туризма: владельцы и работники гостиниц, кафе и ресторанов, фирм по прокату автомобилей, туристических компаний и других объектов этой сферы. Как бы ни призывали представители правительства собственное население к отдыху на национальных курортах, поехать отдыхать и потратить на это свои скудные доходы могут немногие. Некоторым, особенно работникам различных госструктур, в организации отдыха на курортах Грузии содействует само правительство, руководство этих структур. Но у основного населения сегодня средств на то, чтобы выложить их на гостиницы или кафе и рестораны или хотя бы на поездку дикарем на море, нет.

Протест против нынешней власти в условиях пандемии пока еще тихо, но вызревает в среде торговцев всевозможных ярмарок и рынков. А это тоже достаточно внушительная по составу и количеству категория избирателей. Скидки на нынешнюю эпидситуацию они не делают, но в частных беседах с «сожалением» вспоминают о периоде правления Саакашвили и говорят, что если и пойдут на выборы, то голосовать будут за «Национальное движение». В крайнем случае за партию Георгия Вашадзе.

Георгий Вашадзе Kyuntorv

Тем временем и оппозиция, и правящая партия пытаются найти себе поддержку на Западе, осознавая, что без этой поддержки успех на предстоящих выборах ничего стоить не будет. Премьер и представители правительства проводят телефонные беседы с американскими законодателями и представителями Европарламента. А «партнеры» и «кураторы» оппозиционных сил Грузии из США и ЕС продолжают «бомбардировать» правительство «Грузинской мечты» критическими письмами, твитами и обращениями.

На таком фоне взаимных противоречий, обвинений и негатива движется Грузия к очередным парламентским выборам, которые, судя по осуществленной под давлением Запада и оппозиции избирательной реформе, «обещают» стране многопартийный парламент и коалиционное правительство. А если это случится, то Грузия в очередной раз будет объявлена «маяком демократии» в своем регионе и примером для остальных стран постсоветского пространства.