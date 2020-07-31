Тегеран, , 10:06 — REGNUM Иран взял на себя ответственность за уничтожение украинского самолёт Boeing и согласился выплатить компенсации родственникам жертв трагедии. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщило агентство IRNA.

«Иран согласился выплатить компенсацию за самолёт, но это занимает много времени и имеет различные технические и юридические аспекты», — рассказал он.

Мусави подчеркнул, что уничтожение украинского самолёта было «непреднамеренным действием».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Киеве начался первый раунд украино-иранских переговоров, основной темой которых была выплата компенсаций родственникам жертв авиакатастрофы.

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