Тегеран, 31 июля 2020, 10:06 — REGNUM Иран взял на себя ответственность за уничтожение украинского самолёт Boeing и согласился выплатить компенсации родственникам жертв трагедии. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщило агентство IRNA.
Мусави подчеркнул, что уничтожение украинского самолёта было «непреднамеренным действием».
Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Киеве начался первый раунд украино-иранских переговоров, основной темой которых была выплата компенсаций родственникам жертв авиакатастрофы.
Читайте также: Киев и Тегеран обсудят компенсации семьям жертв авиакатастрофы в Иране
Читайте развитие сюжета: В МИД Украины рассказали о результатах переговоров с Ираном