Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Копии документов о расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы президента США укрыты сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на фрагмент книги своего сотрудника Джеффри Тубина.

Книга журналиста Тубина о расследованиях в отношении президента США Дональда Трампа и его команды будет опубликована в августе. Согласно изложенной в ней версии, в ФБР «пошли на беспрецедентные шаги, о которых не сообщалось ранее». Это произошло в 2017 году после того, как Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми.

Сотрудники спецслужбы опасались, что Трамп прекратит все расследования о «российском вмешательстве». Врио директора ФБР Эндрю Маккейб включил в закрытую базу данных отчёт о расследовании в отношении экс-помощника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, фигурировавшего в «российском деле».

Отчёт невозможно удалить, более того, три копии этих документов укрыты сотрудниками ФБР. Телеканал не отмечает, что в дальнейшем произошло с этими материалами.

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