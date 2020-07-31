Ереван, , 09:45 — REGNUM Азербайджанская сторона в ночь с 30 на 31 июля четырнадцать раз нарушила режим перемирия на армяно-азербайджанской границе. Об этом 31 июля сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

Как отметила пресс-секретарь, в ночь с 30 на 31 июля на границе между Арменией и Азербайджаном сохранялась относительно спокойная ситуация.

«Азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня из различного стрелкового оружия 14 раз, произведя по армянским позициям около 155 выстрелов», — написала на своей странице Степанян.

Также она уточнила, что с азербайджанской стороны были обстреляны боевые опорные пункты ВС Армении, расположенные возле сел Айгедзор, Чинари, Айгепар, Неркин Кармирахбюр, Зангакатун, Елпин и Бардзруни.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 30 июля стало известно, что азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил о своем отказе вести переговоры с руководством Нагорного Карабаха.