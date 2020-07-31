Манила, , 09:35 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил 31 июля 2020 года национальным праздником, в связи с празднованием Ид аль-Адха (Курбан-байрам), сообщает Sindonews.

По его словам, дата мусульманского праздника была выбрана на основе рекомендаций филиппинской национальной мусульманской комиссии.

Президент посоветовал мусульманской общине сохранять безопасную дистанцию во время празднования Ид аль-Адха.

Напомним, в настоящее время число мусульман на Филиппинах составляет около 10% от общей численности населения в 100 млн человек. Большинство населения страны католики.