Хабаровск, , 09:38 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв намерен представить президенту России Владимиру Путину доклад о положении дел в Хабаровском крае и внести свои предложения по развитию региона. Об этом врио губернатора заявил 31 июля журналистам.

Он напомнил, что ранее договорился с главой государства о приёме, в ходе которого будут подведены «некоторые итоги аудита, состояния дел». Оговорённый срок истекает 20 августа.

«В этих числах буду проситься на приём к президенту», — сказал Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дегярёв заявил, что намерен ужесточить контроль за расходованием трансфертов из федерального бюджета, предложить присвоить Комсомольску-на-Амуре звание города трудовой доблести, а также разобраться с поставками топлива и северным завозом в отдалённые районы края.

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