Хабаровск, , 09:27 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв не собирается навещать бывшего главу региона Сергея Фургала, который содержится под арестом в СИЗО «Лефортово» в Москве по обвинению в убийствах предпринимателей. Об этом новый руководитель края заявил 31 июля.

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«Я не собираюсь посещать Фургала в СИЗО, таких планов нет», — подчеркнул Дегтярёв.

Дегтярев заявил, что он очень занят, так как у него много работы в Хабаровском крае. При этом врио главы региона отметил, что Фургала регулярно посещают члены общественной наблюдательной комиссии, а сам Дегтярёв «регулярно получает информацию по этой линии».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля теперь уже бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по подозрению в покушении на убийство и убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке. После его отставки, которую подписал президент РФ Владимир Путин в связи с утратой доверия, временным руководителем региона был назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв.

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Ранее Детярёв заявил о своей поддержке экс-губернатора края Сергея Фургала. При этом добавил, что не планирует конкурировать с ним, если бывший глава региона будет оправдан.