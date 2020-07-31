Москва, , 09:23 — REGNUM Генеральная прокуратура и МВД представили первичную информацию о практике применения законов, направленных на защиту детей от склонения к суициду, официальные письма поступили в адрес автора закона вице-спикера Госдумы Ирины Яровой («Единая Россия»).

«С момента принятия закона следователями СК расследовано 64 уголовных дела, Роскомнадзором заблокирована деятельность 31 тыс. групп смерти, по инициативе Роспотребнадзора ограничен доступ к запрещенной информации, содержащейся на 122 тыс. страниц в социальных сетях», — сообщается в письме Генпрокуратуры.

По мнению правоохранителей, одной из проблем в выявлении таких преступлений является размещение серверов и создание сайтов с запрещенным контентом за пределами России, включая государства, с которыми не действуют договоры об оказании взаимной правовой помощи, отметила Яровая.

Верховный суд в настоящее время совместно с верховными судами республик, краевыми, областными проводят изучение практики судебных решений.

«По завершении вопросы обеспечения безопасности детей с учётом правоприменения действующего законодательства будут обсуждаться на площадке нашего экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития», — отметила Яровая.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Яровая обратилась к руководителям Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Следственного комитета, МВД и Роскомнадзора с просьбой проанализировать практику применения законов, направленных на защиту детей от склонения к самоубийству.

Законы были приняты в 2017 году, они направлены на защиту детей от склонения к самоубийству через интернет, на создание мер, способствующих предотвращению самоубийств среди детей и борьбу с различными формами содействия суицидам, установление соразмерного уровня ответственности за совершение данных преступлений.

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