Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Даже намек на возможный перенос выборов в США крайне опасен и подрывает веру в демократические процессы. Об этом заявил Род Дреер 30 июля в статье, вышедшей в консервативном издании The American Conservative.

Отмечая, что намек на возможность переноса выборов является признаком того, что президент США Дональд Трамп в целом готовится к поражению, Дреер обращает внимание на то, что такой шаг крайне опасен.

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«Он создает условия для того, чтобы страна стала неуправляемой», — указывает он. — Если достаточное число людей действительно поверит, что результаты выборов были сфальсифицированы — в случае поражения Трампа, — новое правительство просто не сможет эффективно выполнять свои обязанности».

Сделанное Трампом заявление, согласно которому выборы могут быть перенесены во избежание фальсификаций, является «эгоистическим поступком», демонстрирующим «пренебрежение демократией».

«Трамп не подходит для того, чтобы занимать столь высокий пост», — добавил Дреер.

Напомним, заявление президент США Дональда Трампа о возможном переносе выборов вызвало крайне негативную реакцию со стороны ведущих республиканцев. Они отметили, что у Трампа нет полномочий для переноса голосования.