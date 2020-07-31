Вашингтон, 31 июля 2020, 09:22 — REGNUM Даже намек на возможный перенос выборов в США крайне опасен и подрывает веру в демократические процессы. Об этом заявил Род Дреер 30 июля в статье, вышедшей в консервативном издании The American Conservative.
Отмечая, что намек на возможность переноса выборов является признаком того, что президент США Дональд Трамп в целом готовится к поражению, Дреер обращает внимание на то, что такой шаг крайне опасен.
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Сделанное Трампом заявление, согласно которому выборы могут быть перенесены во избежание фальсификаций, является «эгоистическим поступком», демонстрирующим «пренебрежение демократией».
Напомним, заявление президент США Дональда Трампа о возможном переносе выборов вызвало крайне негативную реакцию со стороны ведущих республиканцев. Они отметили, что у Трампа нет полномочий для переноса голосования.