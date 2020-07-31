Новосибирск, , 09:16 — REGNUM Избирательная комиссия Новосибирской области отказала в регистрации на выборы в Законодательное собрание региона списка «Коммунистов России». Об этом сообщается на сайте регионального избиркома.

Напомним, ранее генеральный секретарь «Партии прямой демократии» Вячеслав Макаров сообщил, что партия также не будет участвовать в выборах в Законодательное собрание Новосибирской области.

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«Отказано в регистрации областных списков кандидатов в депутаты Законодательного собрания региона, выдвинутых: политической партией «Партия прямой демократии» (47 кандидатов); новосибирским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия «Коммунисты России» (116 кандидатов). По одномандатным избирательным округам отказано в регистрации девяти кандидатам», — говорится в сообщении избирательной комиссии.

Отметим, выборы депутатов Законодательного собрания Новосибирской области пройдут 13 сентября 2020 года.