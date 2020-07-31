Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объяснил ранее сделанное заявление о возможности переноса выборов руководителя страны. Глава Белого дома заверил, что хочет из проведения в назначенный срок — 3 ноября 2020 года — больше, чем кто бы то ни было. Об этом американский лидер заявил на своей странице в Twitter.

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Трамп подчеркнул, что таким образом он только хотел привлечь внимание к рискам голосования по почте.

«Результаты выборов должны быть известны в ночь выборов, а не через несколько дней, месяцев или даже лет», — возмутился глава Белого дома, добавив, что такая ситуация неприемлема.

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«Рад, что мне удалось заставить очень нечестные СМИ наконец начать говорить о рисках для нашей демократии от опасного всеобщего почтового голосования (а не заочного голосования, которое я полностью поддерживаю)», — подчеркнул Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter написал, что в условиях пандемии коронавируса голосование по почте на президентских выборах может дать «самые неточные результаты». Далее Трамп задал вопрос, а не следует ли перенести дату выборов президента США из-за эпидемии, пока избиратели не смогут «правильно и безопасно проголосовать». В предвыборном штабе главы Белого дома этот вопрос назвали риторическим.