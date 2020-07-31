Париж, , 09:16 — REGNUM Метеорологическая служба Франции Météo France объявила «оранжевый» уровень погодной опасности в 32 департаментах страны, передает BFM TV.

Кроме того, Météo France предупредила о грозах с порывами ветра, которые могут превышать 100 км/ч.

Ожидается, что 31 июля во второй половине дня температура воздуха на большей территории Франции поднимется до 34−39℃, а местами до 41℃ в тени.

Как сообщало ИА REGNUM, префект полиции Парижа заявил о введении в регионе Иль-де-Франс дифференцированного движения транспорта из-за пика жары 31 июля 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В столице Франции ограничат движение транспорта из-за жары