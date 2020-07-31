Вашингтон, 31 июля 2020, 08:54 — REGNUM Невозможность больше закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические противоречия между Вашингтоном и Пекином подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве США. Соответствующее заявление опубликовано 30 июля на официальной странице ведомства в Instagram.
В ведомстве призвали не забывать, что Китай возглавляет Коммунистическая партия, которая следует «марксистско-ленинской» идеологии.
Напомним, в китайско-американских отношениях складывается довольно острая ситуация. На фоне продолжающейся торговой войны и взаимных обвинений официальный Вашингтон потребовал от Пекина закрытия своего генерального консульства в Хьюстоне.