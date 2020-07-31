Киев, , 08:50 — REGNUM Новый глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил о готовности идти на компромиссы. Об этом сообщает 30 июля РБК-Украина.

«Миссия одна — закончить войну, чтобы на Украине царил мир, чтобы мы жили спокойно: без крови, без ужасов, без потерь, без разрушений… Я буду делать для этого всё, что смогу. Будем идти на компромиссы», — рассказал он.

Кравчук не уточнил, о каких компромиссах идёт речь, однако добавил, что в вопросе особого статуса Донбасса следует перейти от слов к действиям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый глава украинской делегации в ТКГ рассказал о возможный кадровых изменениях в составе делегации.

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