Киев, 31 июля 2020, 08:50 — REGNUM Новый глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил о готовности идти на компромиссы. Об этом сообщает 30 июля РБК-Украина.
Кравчук не уточнил, о каких компромиссах идёт речь, однако добавил, что в вопросе особого статуса Донбасса следует перейти от слов к действиям.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый глава украинской делегации в ТКГ рассказал о возможный кадровых изменениях в составе делегации.
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