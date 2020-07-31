Красногвардейский район, , 08:47 — REGNUM В Оренбургской области глава Красногвардейского района Николай Чернышев досрочно ушел в отставку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Райсовет депутатов 30 июля принял решение о досрочном прекращении полномочий главы района Николая Чернышева на основании его личного заявления.

Исполняющий обязанности вице-губернатора по внутренней политике Оренбургской области Игорь Сухарев отметил, что Чернышев посвятил муниципальной службе более 24 лет. «За это время район изменился — многое сделано, многое построено. Уверен, что после сентябрьских выборов новый состав районного Совета изберет нового главу, который быстро освоится и приумножит то, что было сделано до него», — сказал он.

Добавим, глава Красногвардейского района будет избран после сентябрьских выборов, которые назначены на 13 сентября. Уже новый совет депутатов объявит конкурс.