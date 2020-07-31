Тбилиси, , 08:46 — REGNUM Письмо шести конгрессменов в адрес государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео с жалобой на действия грузинского правительства прокомментировала 30 июля по просьбе журналистов посол США в Грузии Келли Дегнан, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Дипломат сказала, что не может оценивать действия членов Конгресса, так как это было бы неэтично, но считает, что все их послания нужно воспринимать серьезно. Посол также рассказала, что думает о грузинских политиках.

«Я общалась и с представителями правящей партии, и с оппозицией. Хочу сказать, что у Грузии есть лидеры, которые верны интересам страны, и они делают всё, чтобы содействовать достижению успеха, благополучия, безопасности и экономической стабильности», — сказала Дегнан.

Напомним, 29 июля стало известно о письме шести членов Конгресса США, в котором те написали Помпео, что в Грузии власть якобы принадлежит «российскому олигарху» Бидзине Иванишвили, который уводит страну с «пути демократии».

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Грузии о жалобе конгрессменов: «Мы должны успокоиться»