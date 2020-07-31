Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Намек на возможность переноса выборов президента США, сделанный главой Белого дома Дональдом Трампом, говорит о том, что он понимает неминуемость своего поражения. Об этом заявил Род Дреер 30 июля в статье, вышедшей в The American Conservative.

Американский обозреватель обращает внимание на то, что США стали «посмешищем» для всего мира из-за жалких мер по противодействию пандемии COVID-19, тогда как экономика страны значительно сократилась. И хотя перед выборами может случиться все, что угодно, ситуация выглядит довольно сложной для Трампа.

«Его утреннее сообщение в Twitter — признак того, что внутри он уже сдается», — добавил эксперт.

Напомним, 30 июля президент США Дональд Трамп задался вопросом на своей странице в Twitter, не стоит ли перенести выборы в США и дождаться улучшения эпидемиологической обстановки в стране. Предметом недовольства Трампа является голосование по почте — неизбежный способ проведения выборов в условиях пандемии. Тем не менее глава Белого дома уверен, что такой способ волеизъявления чреват большим числом фальсификаций, а также дает возможность иностранным державам вмешиваться в выборы в США.

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