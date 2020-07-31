Пекин, , 08:41 — REGNUM Вашингтон и Пекин должны объединить усилия, направленные на борьбу с распространением пандемии нового типа коронавируса. Такое мнение в ходе видеоконференции, организованной базирующейся в США некоммерческой организацией «Национальный комитет по отношениям между США и Китаем», высказал глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу.

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Он подчеркнул, что различий между людьми вирус не делает, живут они в Китае или США.

«Вы называетесь США, мы называемся Китаем, […] но мы все один вид —Homo sapiens. Не забывайте об этом», — приводит ТАСС слова Фу.

Глава центра уверен, что совместная работа по борьбе с пандемией будет способствовать налаживанию отношений между США и Китаем.

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«Вирус сделает из нас друзей, потому что мы должны работать вместе», — подчеркнул Фу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вашингтон неоднократно обвинял и продолжает возлагать на Китай вину за возникновение пандемии коронавируса в мире. Так, американский госсекретарь Майк Помпео призвал мировое сообщество «выступать единым фронтом», чтобы призвать Коммунистическую партию Китая к ответственности за попытку скрыть эту проблему. Помпео заявил, что Пекин не дал предотвратить развитие пандемии.

Напомним, первая в мире вспышка пневмонии неизвестного происхождения, вызванная, как выяснилось позднее новым типом коронавируса SARS-CoV-2, произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Затем заболевание быстро распространилось по всему земному шару.

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