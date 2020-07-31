Манила, , 08:41 — REGNUM Решение о продлении до 15 августа действия общих карантинных мер в столице Филиппин — городе Маниле — принял, ввиду роста количества выявляемых случаев заражения коронавирусом, президент страны Родриго Дутерте. Об этом 31 июля сообщает медиагруппа ABS-CBN.

При этом Дутерте указал, что после двухнедельного режима расширенных мер карантина город Себу переводится в состояние «общей изоляции» и уточнил, что кроме Манилы и Себу в режим общего карантина будет переведено ещё 11 филиппинских городов.

При этом пресс-секретарь президента Гарри Рок рассказал о введении усиленных карантинных мер в местах, где будут выявляться новые очаги заражения и указал, что ношение защитного экрана тоже становится одним из условий минимального стандарта для сохранения здоровья.

«У нас было строгое соблюдение минимальных стандартов здоровья — это мытье рук, ношение маски, соблюдение социальной дистанции и теперь также ношение защитного экрана», — заявил он.

При этом уточняется, что такое решение было принято ввиду большого количества выявляемых в стране новых случаев заражения коронавирусной инфекции.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 30 июля стало известно, что за прошедшие сутки на территории Филиппин было выявлено 3954 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, что является самым большим числом за все время эпидемии.