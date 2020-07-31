Киев, , 08:39 — REGNUM Кадровый состав украинских представителей в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) может быть изменён. Об этом, как передает РБК-Украина, заявил 30 июля новый глава делегации, экс-президент Украины Леонид Кравчук.

Кравчук рассказал, что в понедельник, 3 августа 2020 года, он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудит возможные перестановки.

«В понедельник мы встретимся, посоветуемся. Я хочу, чтобы это не было мнение только моё», — отметил он.

По словам Кравчука, делегация Украины в ТКГ не начинает работу «с чистого листа», поскольку ранее ею были сделаны «важные шаги».

Он отметил, что пока что не общался с предыдущим главой делегации — экс-президентом Украины Леонидом Кучмой и не просил у него советов.

«Я ему позвоню и попрошу его, чтобы он высказался по этим позициям. Потому, что я ценю работу тех, кто что-то хорошее сделал на своём посту», — заявил Кравчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Украины согласился возглавить делегацию Украины в ТКГ по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе.

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