Киев, 31 июля 2020, 08:39 — REGNUM Кадровый состав украинских представителей в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) может быть изменён. Об этом, как передает РБК-Украина, заявил 30 июля новый глава делегации, экс-президент Украины Леонид Кравчук.
Кравчук рассказал, что в понедельник, 3 августа 2020 года, он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудит возможные перестановки.
По словам Кравчука, делегация Украины в ТКГ не начинает работу «с чистого листа», поскольку ранее ею были сделаны «важные шаги».
Он отметил, что пока что не общался с предыдущим главой делегации — экс-президентом Украины Леонидом Кучмой и не просил у него советов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Украины согласился возглавить делегацию Украины в ТКГ по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе.
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