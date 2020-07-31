Париж, , 08:33 — REGNUM Авиакомпания Air France-KLM потеряла 2,6 млрд евро чистой прибыли после почти нулевого уровня активности в апреле и мае 2020 года, сообщает Le Figaro.

В июне 2020 года активность авиакомпании составила 8% по сравнению с прошлым годом, и группа «осторожно» увеличивает число предложений на это лето.

«Результаты второго квартала отражают беспрецедентное влияние кризиса на деятельность группы», — заявил генеральный директор Air France-KLM Бенджамин Смит.

«Исключительная поддержка со стороны правительств Франции и Нидерландов позволила Air France-KLM сохранить необходимую ликвидность, чтобы противостоять кризису и обеспечить постепенное восстановление деятельности», — продолжил он.

Напоминаем, руководство Air France-KLM инициировало план «перестройки» группы после кризиса, который повлечет за собой ликвидацию 7580 позиций, то есть 16% рабочей силы Air France.

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