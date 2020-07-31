Гавана, , 08:30 — REGNUM Власти Кубы выразили заинтересованность в участии России в проекте модернизации железнодорожной инфраструктуры острова. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба министерства транспорта республики.

По информации кубинского ведомства, в ходе прошедшего телефонного разговора между министром транспорта Кубы Эдуардо Родригесом и министром транспорта РФ Евгением Дитрихом «состоялся обмен мнениями о состоянии экономического сотрудничества в авиационной, железнодорожной и портовой сферах». Также стороны обсудили подготовку кадров в различных сферах транспорта.

«В ходе беседы участники подтвердили важность сотрудничества между двумя странами и, в свою очередь, заинтересованность и готовность продвигаться в реализации и развитии таких проектов, как восстановление и модернизация кубинской железнодорожной инфраструктуры», — отмечается в сообщении кубинского транспортного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, дочернее предприятие РЖД ООО «РЖД Интернешнл» подписало с Союзом железных дорог «Железные дороги Кубы» контракт, по которому российская сторона обязалась восстановить и модернизировать железнодорожную сеть на Острове Свободы.

В соответствии с дополнительным соглашением к контракту, в России будет разработан генеральный план развития сети железных дорог Кубы, а также отдельных инфраструктурных объектов. Кроме того, по допсоглашению обучение у российских железнодорожников пройдут 600 кубинских специалистов.

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