Найроби, , 08:33 — REGNUM Два кенийских юриста обратились к депутатам парламента страны с петицией, призывающей переименовать, а в некоторых случаях и устранить объекты, которые «представляют британское имперское правление». Об этом передает ВВС Swahili.

Озеро Виктория, Водопад Томсон, Абедаре относятся к числу топонимов, которые, по мнению Вамбугу Ванджохи и Кариуки Каранджи, должны быть переименованы, чтобы отразить «прогрессивную культурную самобытность кенийского народа» и увековечить память «героев Кении».

«Колониальная топография, символы [и] памятники» должны быть устранены и заменены памятниками, которые «пропагандируют национальные ценности и единство», — добавили юристы.

Каранджа сказал в интервью корреспонденту ВВС, что он и его коллега были вдохновлены событиями в других странах, где были снесены статуи, прославляющие империализм.