Тбилиси, , 08:35 — REGNUM Судебные иски, поданные 30 июля против правительства Грузии «Консорциумом развития Анаклии» и инвестором из Нидерландов Бобом Мейером, бесперспективны и являются попыткой помешать найти нового инвестора для проекта. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», сказала министр экономики Грузии Натия Турнава, комментируя журналистам сложившуюся ситуацию.

Глава минэкономики отметила, что по договору «Консорциум развития Анаклии» должен был к 2020 году уже завершить строительство порта, но не справился со своими обязательствами. По этой причине его иск безнадежен.

«Этот спор не имеет никакой правовой перспективы. Исходя из этого, это попытка политизировать вопрос, а также попытка помешать правительству найти нового инвестора», — сказала Турнава.

Напомним, договор с консорциумом о строительстве порта в Анаклии был расторгнут в январе 2020 года. Причиной для этого стало то, что подрядчик не выполнил взятое обязательство найти инвесторов, готовых вложить деньги в проект.

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