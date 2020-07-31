Москва, , 08:07 — REGNUM Трактовка властями Белоруссии задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает по меньшей мере недоумение», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИД РФ отметили, что задержанные граждане РФ следовали транзитом через Минск в Стамбул, при этом на руках у них были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Российское внешнеполитическое ведомство призвало Минск прекратить «нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали 33 гражданина России, которые, по версии Минска, якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике в период избирательной кампании.

Белорусская сторона утверждает, что часть задержанных, которые предположительно являются бойцами иностранной частной военной компании «Вагнер», принимала участие в войне в Донбассе.

Читайте также: Лукашенко берёт заложников? Арест 33 граждан РФ в Белоруссии — все новости