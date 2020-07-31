Тирана, , 08:12 — REGNUM Парламент Албании 30 июля одобрил внесение в Конституцию страны поправок, закрепляющих ряд положений по избирательной реформе.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, за поправки проголосовали 106 депутатов, против — десять. Ещё шесть депутатов не приняли участия в голосовании. На заседании присутствовали 116 депутатов из 122.

Поправки к 64-й и 68-й статьям Конституции создают возможности для голосования по отрытым спискам, при котором граждане смогут голосовать как за партию, так и за отдельного кандидата. Изменилась также и формула формирования предвыборных коалиций.

Подготовка избирательной реформы проходила тяжело из-за неконструктивного подхода как правительства, так и оппозиции в процессе обсуждения проекта будущего Избирательного кодекса.

Посольство США в Тиране одобрило внесенные к Конституцию поправки, однако выразило сожаление в связи с отсутствием консенсуса между властью и оппозицией по этому вопросу.

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