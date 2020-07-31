Приштина, , 08:51 — REGNUM Представители косовского государственного телеканала RTK 30 июля заявили, что имели возможность увидеть подготовленный Специальным представителем ЕС по диалогу между Косово и Сербией Мирославом Лайчаком план урегулирования по Косово, состоящий из 9 пунктов. План якобы будет в дальнейшем представлен сторонам на переговорах.

Последний пункт плана якобы предполагает дебаты о возможности взаимного признания между Сербией и Косово.

Первым пунктом предусмотрено решение вопросов о пропавших без вести, возвращения в Косово сербов и черногорцев, против своей воли покинувших свои дома в период с 1976 по наше время (около 250 человек), а также восстановление транспортной инфраструктуры, а также решение вопросов о собственности (около 1300 объектов на севере Косово).

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Седьмым пунктом плана якобы является вопрос о восстановлении собственности Сербской православной церкви.

Ещё один пункт плана якобы посвящен реализации положений Брюссельских соглашений о создании Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово, обладающей исполнительными полномочиями.

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