Берлин, , 06:32 — REGNUM Свой приезд в Нью-Йорк на неделю высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в конце сентября не планируют канцлер Германии Ангела Меркель и немецкий министр иностранных дел Хайко Маас, заявил постпред ФРГ при ООН Кристоф Хойсген 30 июля на пресс-конференции.

Дипломат отметил, что этим шагом власти страны демонстрируют следование рекомендациям ООН по ситуации с пандемией нового коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля постоянный представитель США при ООН Келли Крафт заявила, что американский президент Дональд Трамп может стать единственным лидером, который лично выступит на Генассамблее.

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